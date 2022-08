Baumaschinen in Miniaturformat

Sinsheim. Von ferngesteuerten Trucks über verschiedenste Bau-Maschinen bis zu ganzen Offshore-Anlagen – all das gibt es am ersten September-Wochenende in Kleinformat zu sehen und zu erleben. Dann nämlich verwandelt sich die Veranstaltungshalle des Technik Museum Sinsheim in ein Miniaturwunderland für Baumaschinen-Fans. Wie das Museum mitteilte, lade die Interessengemeinschaft „Freunde von Baugeräten, Schwertransporten und Krane e.V.“ bereits zum 25. Mal zur Mini-Bauma Modellbauausstellung nach Sinsheim ein. Gezeigt wird dabei laut dem Museum ein interessanter Querschnitt dieser Modellbausparte: Neben der detailgetreuen Nachbildung stehe jedoch immer auch die Funktionalität der Modelle im Vordergrund.

Bereits von weitem sollen am kommenden Wochenende riesige Baumaschinen und Krane die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Weg zur Ausstellungshalle mit den detailgetreuen Miniaturen begrüßen – und ihnen so auch die gigantischen Originalmaße der gezeigten Modelle in verschiedenen Maßstäben verdeutlichen, hieß es weiter vom Technik Museum.

Trucks düsen durch die Halle

In der Veranstaltungshalle in Sinsheim präsentieren die verschiedenen Aussteller neben historischen Miniaturen auch seltene Bausätze, Maschinen namhafter Firmen sowie ganze Offshore-Anlagen – alles in Miniaturausgaben, die mitunter selbst schon gewaltige Ausmaße haben können.

Ferngesteuerte Trucks und Bagger kommen zudem in der Halle und in einer Sandgrube zum Einsatz. Diese in Aktion zu erleben, sei ein „Erlebnis für kleine und große Fans“, teilte das Technik Museum Sinsheim mit.

Tageskarte als Ticket

Die Mini-Bauma findet am Samstag, 3. September, und am Sonntag, 4. September, in der Veranstaltungshalle des Technik Museum Sinsheim statt. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher zwischen 9 und 19 Uhr die Modelle bewundern, am Sonntag dann von 9 bis 17 Uhr.

Der Eintritt zur Ausstellung kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwei Euro. Museumsbesucher erhalten jedoch gegen Vorlage ihrer gültigen Museums-Tageskarte freien Eintritt zur Veranstaltung, hieß es vom Museum weiter. her