Baumaschinen im Miniaturformat

Von ferngesteuerten Trucks über verschiedenste Bau-Maschinen bis zu ganzen Offshore-Anlagen – all das gibt es am ersten September-Wochenende in Kleinformat zu sehen und zu erleben. Dann nämlich verwandelt sich die Veranstaltungshalle des Technik Museum Sinsheim in ein Miniaturwunderland für Baumaschinen-Fans. Wie das Museum mitteilte, lade die Interessengemeinschaft „Freunde von Baugeräten,

...