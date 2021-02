  Baum stürzt bei Neckargemünd auf Nahverkehrszug

Neckargemünd. Ein 30 Meter hoher Baum ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr wegen eines Sturmes auf einen Zug gestürzt, der zwischen Neckargemünd und Bammental unterwegs war. Wie die Bundespolizei Karlsruhe bestätigt, fiel der entwurzelte Baum zunächst auf die Oberleitung. Als der Zug unter dieser herfuhr, löste sich die Leitung und der Baum fiel auf die Bahn. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich sechs Fahrgäste in dem Zug, die von Taxis abgeholt wurden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 105 000 Euro. Die Strecke war bis 4.30 Uhr gesperrt. Auch die angrenzende B45 zwischen Neckargemünd und Waldhilsbach wurde von der Polizei zeitweise gesperrt. Durch den Vorfall kam es in der Nacht zu Verspätungen der Bahn. Es gab einen Ersatzverkehr mit Bussen. kt