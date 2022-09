Zuzenhausen. In einem Bauernhof bei Zuzenhausen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei steht das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Bereich der Horrenberger Straße im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

