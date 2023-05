Baucontainer in Schwetzingen aufgebrochen: 20.000 Euro Diebstahlschaden

Schwetzingen. Mit einem Bolzenschneider haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Baucontainer in Schwetzingen aufgebrochen und massiven Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr in den Container in der Hockenheimer Landstraße eingedrungen. Die Beute: verschiedene Arbeitsgeräte und Kabel einer Baufirma.

Die Täter flüchteten demnach schließlich in unbekannte Richtung. In der Mitteilung der Polizei heißt es weiter: "Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass bei der Tatausführung mehrere Personen beteiligt waren bzw. das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde."

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen.