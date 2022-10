Bauarbeiter fällt bis sechs Meter in die Tiefe auf Landauer Baustelle

Landau. Ein Bauarbeiter ist am Dienstagnachmittag in Landau vier bis sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Gegen 13 Uhr fiel der Mann durch eine Zwischendecke auf einer Baustelle in der Maximilianstraße, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Da ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, musste die Straße voll gesperrt werden.

Während der Rettungsmaßnahmen filmten etwa 150 bis 200 Schaulustige das Geschehen vor Ort. Die Polizeikräfte konnten das unangebrachte Verhalten unterbinden.