Bauarbeiter bei Gasverpuffung verletzt - Zeugen gesucht

Fußgönheim. Bei einer Gasverpuffung an einer Straßenbaustelle in Fußgönheim ist am Mittwochmittag ein Arbeiter verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde an der Gasleitung in der Bahnhofstraße planmäßig gearbeitet. Wieso es dennoch zu der Verpuffung kam, ist unklar. Ein Bauarbeiter kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Zu einer Gefährdung von Anwohnern oder Gebäuden kam es nicht. Der Verkehr wurde bis 15 Uhr um die Baustelle herumgeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06237/9341100 oder 06233/3130 bei der Polizei zu melden.

