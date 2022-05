Worms. Wegen Bauarbeiten rund um Worms müssen sich Bahnreisende von Freitagabend (13. Mai) an auf Änderungen im Fahrplan einstellen. Betroffen seien die Züge der S-Bahnlinie 6 sowie des Regionalverkehrs zwischen Mainz, Mannheim und Speyer, teilte die Deutsche Bahn in Mannheim am Montag mit. Teilweise fahren Bahnen gar nicht, als Ersatz werden Busse eingesetzt. Bei den bis zum Dienstagabend dauernden Bauarbeiten werden im Raum Worms Schienen und ein Bahnübergang erneuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1