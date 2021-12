Bauarbeiten beendet - A 6 zwischen Kreuz Mannheim und Schwetzingen ab Heiligabend wieder frei

Mannheim/Schwetzingen. Nach mehrmonatigen Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen Nord auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Morgen des 24. Dezember wieder komplett freigegeben. Der Streckenabschnitt wurde seit August grundlegend erneuert.

Wie der Betreiber der Autobahn am Donnerstag weiter mitteilte, wird die baustellenbedingte Verkehrsführung vorher zurückgebaut. Um damit verbundene Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, findet dies in den Nachtstunden zwischen dem 17. Dezember und dem 20. Dezember statt, heißt es weiter. Am 20. und 21. Dezember soll es laut Betreiber keine Auswirkungen auf den Verkehr tagsüber geben.