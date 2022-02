Bauarbeiten auf A 65

Rhein-Neckar. Auf der A 65 nahe der Anschlussstelle Deidesheim werden diese Woche am Fahrbahnrand Betonarbeiten ausgeführt. Das kündigt die Autobahn Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung an. An einem Brückenbauwerk sollen Schutzplanken installiert werden. Deshalb ist für die Dauer der Bauarbeiten eine einspurige Verkehrsführung erforderlich. Der rechte Fahrstreifen wird dabei auf eine Länge von rund 300 Metern gesperrt. Die Fahrbahnsperrung wird diesen Montag eingerichtet und mit Abschluss der Arbeiten am Ende der Woche wieder abgebaut, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord wurden die Schutzplanken im Zuge der Sanierung des Streckenabschnitts bereits installiert. Der Brückenbereich kann erst jetzt folgen, da für das Einrammen der Planken ein eigens hergestelltes Fundament erforderlich ist, um die Planken in der erforderlichen Tiefe zu verankern und damit verbundene Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Außerdem benötigt der Betonguss für das Aushärten moderate Temperaturen, die zu Jahresbeginn nicht gegeben waren. vs