Bauarbeiten am Priesterseminar: B39-Brücke in Speyer nachts gesperrt

Speyer. Die B39 ist am kommenden Wochenende nachts am Priesterseminar in Speyer vollgesperrt. Wie die Stadt mitteilt, wird dort das Traggerüst der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar abgebaut. Die Sperrung dauert von der Nacht von Freitag auf Samstag von circa 21 bis 5 Uhr.

Umleitungen sind laut Stadt eingerichtet: Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg wird an der Anschlussstelle Speyer-Süd über die Landauer Straße, Paul-Egell-Straße, Lindenstraße und Karl-Leiling-Allee umgeleitet und an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum wieder zurück auf die B39 geführt. Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anwohnende des Vogelgesangs geöffnet. Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 wird an der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße umgeleitet und an der Anschlussstelle Speyer-Süd wieder zurück auf die B39 geleitet.

Außerdem kündigt die Stadt ein Halteverbot in der Paul-Egell-Straße wird entlang der Umleitungsstrecke an. Weitere Informationen zum Neubau der Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B39 beim Priesterseminar sind unter www.speyer.de/bruecke-priesterseminar abrufbar.