BASF fördert Vereine

Ludwigshafen. Gemeinnützige Organisationen, die durch die Corona-Pandemie in eine Notlage geraten sind, können jetzt von der BASF-Aktion „Helping Hands“ profitieren. Wie das Chemieunternehmen am Montag mitteilt, sollen mit einem Betrag von 150 000 Euro Vereine aus allen Bereichen gefördert werden, denen die Pandemie wirtschaftlich zugesetzt hat. Nach BASF-Angaben sei allein in der Metropolregion Rhein-Neckar die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen im Pandemiejahr 2020 um mehr als vier Prozent zurückgegangen, bei Kindern bis zu sechs Jahren sogar um 18 Prozent.

Die BASF verabreicht Vereinen aus der Region eine Finanzspritze. © BASF

„Die Vereine und das Ehrenamt insgesamt spielen eine enorm wichtige Rolle für unsere Gesellschaft und damit auch für den Zusammenhalt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Hier ist jede und jeder zweite ehrenamtlich aktiv – mehr als im Bundesdurchschnitt. Viele Vereine sind durch Mitgliederschwund, ausgefallene Veranstaltungen oder Wegfall von Spenden in eine Schieflage geraten. Um ihnen zu helfen, ihrer wichtigen Aufgabe weiterhin nachkommen zu können, setzen wir den Hilfsfonds Ehrenamt auf. Ganz im Sinne unserer Initiative „Helping Hands“ haben wir auch diese Aktion pragmatisch angelegt“, erklärt Melanie Maas-Brunner, Standortleiterin Ludwigshafen und Mitglied der Vorstands BASF SE. Die Vereine müssten keine Projekte entwickeln, sondern glaubhaft darlegen, dass ihre Bedürftigkeit durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde.

Antragsformulare im Internet

Die Größe oder Ausrichtung des Vereins spielten keine Rolle: „Institutionen aus dem Sport sind genauso angesprochen wie Vereine aus den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur. Voraussetzung ist nur, dass der Vorstand aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern besteht“, erläutert Sprecher Hannes Wolf. Die Vereine können über die Aktion „Helping Hands Hilfsfonds Ehrenamt“ ab sofort und noch bis 25. Oktober 2021 finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen. sin/red

Info: Antragsformulare unter: www.basf.de/hilfsfonds

