Speyer. Unbekannte haben sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma verschafft und Bargeld entwendet. Zu dem Einbruch in der Auestraße in Speyer kam es in der Nacht zum Montag gegen 02:00 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Auestraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 bei der Polizei Speyer zu melden.