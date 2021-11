Bargeld bei Einbruch in Bäckerei entwendet – Polizei sucht Zeugen

Speyer. Unbekannte sind im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmorgen in eine Bäckerei in der Lessingstraße in Speyer eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen wurde ein Gesamtschaden von etwa 1200 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen, die von Samstag, 13. November, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 14. November, 6.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lessingstraße beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232/1370, melden.