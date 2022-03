Banküberfall in Böhl-Iggelheim - Täter flüchtig, Angestellte verletzt

Böhl-Iggelheim. In Böhl-Iggelheim ist am Donnerstagmorgen eine Bankfiliale überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat der unbekannte Täter gegen 8 Uhr das Geldinstitut, bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend schlug er eine Angestellte, fesselte beide und flüchtete mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass ein sechsstelliger Geldbetrag erbeutet wurde. Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft derzeit noch.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- rund 1,80 Meter groß, dunkler Teint und dunkelbraune Augen

- er soll eine dunkelgraue Hose, eine dunkelblaue Jacke und dunkelblaue Turnschuhe getragen haben

- auch soll er eine dunkle Mütze, einen dunklen Schal mit hellgrauen Streifen und eine braune Umhängetasche getragen haben

Vor der Bank sollen laut Zeugenaussagen zur Tatzeit zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit weggefahren sein. Das eine Fahrzeug soll ein braun-roter SZV mit ROK-Kennzeichen und das andere Auto ein dunkelblauer oder grauer Kleinwagen mit MZ-Kennzeichen gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.