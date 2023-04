Bande im Visier der Ermittler

Acht Verdächtige im Alter von 17 bis 46 Jahren sollen unter anderem in den südhessischen Kommunen Viernheim und Biebesheim bandenmäßig Kabeldiebstähle begangen haben. Seit Herbst des vergangenen Jahres sei so ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen sechs der Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durch einen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler bei Durchsuchungen in Mannheim, Frankenthal, Wiesbaden und Mainz Tatwerkzeuge, Mobiltelefone, zwei Fahrzeuge und einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Hoher Schaden bei Stadtwerken

Die Verdächtigen sollen etwa für einen Einbruch Anfang November des vergangenen Jahres in den Betriebshof der Viernheimer Stadtwerke verantwortlich sein, berichtete die Polizei. Die Beamten schätzten den Schaden auf mehrere zehntausend Euro, hatte die Behörde nach der Tat mitgeteilt. So hatte sich die Bande in der Nacht zum 4. November 2022 durch ein Tor Zugang auf das Gelände verschafft. Die Beschuldigten erbeuteten anschließend Kupferkabel und hochwertige Werkzeuge.

Auch bei einen Kabeldiebstahl Ende September des vergangen Jahres auf einem Firmengelände in der Biebesheimer Lise-Meitner-Straße sollen die Verdächtigen am Werk gewesen sein. Hier sollen sie einen Schaden in Höhe von mehr als 10 000 Euro hinterlassen haben. In der Nacht 30. September 2022 sollen sich die Beschuldigten unberechtigt Zugang auf das Gelände verschafft haben. Sie hätten anschließend zwei auf einem Anhänger befindliche Kabelrollen samt jeweils 100 Meter Kabel, ein weiteres 50 Meter-Kabel sowie zwei Schwerlastabroller auf ein geeignetes Transportfahrzeug verladen, hatte die Polizei damals mitgeteilt.

Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an. pol/kpl