Balkonbrand in Dossenheim – hoher Sachschaden

Dossenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Freitagabend gegen 18 Uhr auf einem Balkon eines Hauses in Dossenheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim und Schriesheim verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl und angrenzende Häuser übergriff. Die Bewohner des Zweifamilienhauses konnten laut Polizei das Haus rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Am Haus entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 70 000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt aktuell in Sachen Brandursache.

