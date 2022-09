Frankenthal. Bei einem Brand auf einem Balkon in der Straße Am Kanal in Frankenthal ist am Donnerstagvormittag ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Das Feuer brach in dem Mehrfamilienhaus gegen 11:15 Uhr auf einem Balkon im dritten Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/9632773.