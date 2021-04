Mainz. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, hat bei der Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie mehr externen Sachverstand gefordert. "Gemeinsam mit externem Sachverstand müssen wir schnellstmöglich klären, wie wir zu Verfügung stehenden Impfstoff in die Fläche bringen - vom Pharmaunternehmen, auf den Lkw, in den Arm und das auf dem kürzesten Weg", teilte Baldauf am Samstag mit. In den Wochen nach Ostern sollten 15 Millionen Impfdosen geliefert werden, so viele wie in den ersten drei Monaten des Jahres zusammen.

AdUnit urban-intext1

Wer täglich Tausende Konzertkarten verkaufe, könne sicher auch Impftermine koordinieren. Wer tonnenweise Güter transportiere, könne auch Impfstoff verteilen und wer die Gesundheit der Beschäftigten überwache, könne auch impfen, teilte Baldauf mit. Der CDU-Politiker will auf Bundesebene ein Forum einberufen. "Vernetzung ist das Stichwort. Die Spitzenvertreter der Pharmaindustrie, der Ärzte und der Logistikbranche müssen an einen Tisch." Der politische Sachverstand der Pandemiebekämpfung stoße an seine Grenzen.