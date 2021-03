  Bald alle 450 Schnelltestzentren in Rheinland-Pfalz am Start

Mainz. Alle 450 gemeldeten Zentren für Corona-Schnelltests in Rheinland-Pfalz sollen in den nächsten Tagen startklar sein. Das kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz an. Zudem gebe es Gespräche mit einer Drogeriekette, die auch Tests anbieten wolle. Mit rund 300 Teststellen - etwa in Apotheken oder Arztpraxen - hatte Rheinland-Pfalz am Montag begonnen. Alle 3700 freiwilligen und professionellen Helfer, die sich für die Antigen-Tests gemeldet hätten, sollten bis Dienstagabend per Video geschult sein. Ihnen werde auch ein Impfangebot gegen das Coronavirus gemacht. Die Bürger seien glücklich über die unbürokratische und schnelle Möglichkeit, sich testen zu lassen, sagte die Ministerin.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren