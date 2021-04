Bald 200 000 Corona-Impfungen

Heidelberg. Im Rhein-Neckar-Kreis nähert sich die Zahl der schützenden Corona-Impfungen der 200 000er Marke. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Erst vor dreieinhalb Wochen habe der Kreis als Betreiber von drei Impfzentren mit 100 000 Impfungen den ersten Meilenstein bei der regionalen Kampagne vermeldet. „Nun liegen wir bereits bei über 177 000 Impfdosen, die bislang im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg, in den beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim sowie über die Mobilen Impfteams verabreicht wurden“, informiert der ärztliche Leiter Christoph Schulze. In Heidelberg und dem Kreis leben mehr als 700 000 Menschen.

Nach den Verwirrungen um den AstraZeneca-Impfstoff hätten sich die Befürchtungen, auf dem Vakzin „sitzenzubleiben“, nicht erfüllt: Vergangene Woche seien von 4650 geplanten AstraZeneca-Impfungen 3150 durchgeführt worden. sin