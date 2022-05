Bahn setzt mehr Züge ein

Rhein-Neckar. Nach der RNV hat nun auch die Deutsche Bahn mit dem Vorverkauf der 9-Euro-Tickets begonnen. Die günstigen Monatskarten für den Regionalverkehr sind ab sofort auf bahn.de, im DB Navigator, bei DB Agenturen, an Fahrkartenautomaten und in den Reisezentren der Bahnhöfe erhältlich. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die Regionalverkehre im Aktionszeitraum in Baden-Württemberg.

Für die zu erwartende steigende Zahl von Fahrgästen bieten DB Regio Baden-Württemberg landesweit und DB Regio Mitte in der Region Rhein-Neckar ab dem 1. Juni auf zahlreichen Strecken mehr Platzkapazität: An Wochenenden und Feiertagen setzt die Bahn größere Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen ein. Auch Züge mit zwei gekoppelten Einheiten sind im Aktionszeitraum unterwegs. Trotz erhöhter Platzkapazitäten in den Zügen könne eine Fahrradmitnahme nicht immer garantiert werden, so die Bahn.

An DB-Automaten kann das 9-Euro-Ticket jetzt erworben werden.

Für ein reibungsloses Ein- und Aussteigen der Fahrgäste am Bahnsteig plant die DB an besonders stark frequentierten, großen Stationen für die Wochenenden und Feiertage den Einsatz von Reisendenlenkern. Ladehelfer im Zug und an ausgewählten Bahnhöfen sollen die Fahrgäste mit Fahrrädern unterstützen. Soweit verfügbar, sei zusätzliches Sicherheitspersonal zur Unterstützung der Servicekräfte vor Ort angefordert. Durch die Einrichtung von Sonderschichten und Bereitschaften vor allem an Wochenenden und Feiertagen verstärke die DB auch ihre Instandhaltungstrupps in den Werkstätten sowie die Reinigungsteams an Bahnhöfen. red

Info: Weitere Informationen unter bahn.de/9-euro-ticket