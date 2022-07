Bahn: Beeinträchtigungen im Raum Stuttgart - auch Züge nach Mannheim betroffen

Stuttgart. Nach einer Oberleitungsstörung ist der S-Bahn-Verkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagabend langsam wieder angelaufen. "Einzelne Züge können Stuttgart Hauptbahnhof wieder anfahren", teilte die Bahn auf Twitter mit. Zugfahrten seien aber nur eingeschränkt möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein ICE fährt auf der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim über die Enztalbrücke.

Nach Angaben eines Sprechers steuerten die S-Bahn-Linien 1, 2 und 3 den Hauptbahnhof wieder an. Fahrgäste konnten so zum Beispiel nach Esslingen fahren oder in andere Vororte, um dort in Züge des Regional- und Fernverkehrs umzusteigen. Wann der gesamte Verkehr am Hauptbahnhof wieder nach Fahrplan rollen wird, blieb am Abend zunächst unklar.

Wegen der Störung wurde der Hauptbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit Samstagvormittag umfahren. S-Bahnen pendelten bis in die Vororte, ICE- und IC-Züge hielten statt in Stuttgart zum Beispiel in Esslingen oder begannen beziehungsweise endeten in Heidelberg oder Mannheim.

Reisende sollen sich über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder bei telefonisch unter der Rufnummer +49 30 2970 informieren.