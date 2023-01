Bagger brennt in Gaiberg auf Lkw vollständig aus

Gaiberg. In Gaiberg ist ein Bagger auf einem Lkw am heutigen Donnerstagnachmittag ausgebrannt. Wie die Feuerwehr Gaiberg mitteilte, wurden diese kurz nach 14.00 Uhr in der Straße In den Krautäckern alarmiert. Trotz der Löscharbeiten brannte der Landschaftsbagger vollständig aus. An dem Lkw entstand auch ein Schaden.

Es gab keine Verletzten. Laut der Feuerwehr soll ein technischer Defekt der Grund für den Brand sein. Während der Löscharbeiten war die Straße In den Krautäckern vollständig gesperrt – die Sperrung wurde jedoch wieder aufgehoben und die Feuerwehr ist abgerückt.