Bäume im Dürrestress – zahlreiche Buchen abgestorben

Rhein-Neckar. Trotz Windstille können sie im Wald abbrechen und herabfallen: die Äste kranker Buchen. Besonders an der Bergstraße und im Kraichgau seien nach den Dürrephasen der letzten Jahre zahlreiche Buchen abgestorben, teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Von diesen könne eine Gefahr durch plötzlich herunterfallende Äste ausgehen.

AdUnit urban-intext1

„Unsere Buchen leiden durch die Dürreperioden der letzten Jahre unter einem starken Hitzestress und Durst“, erklärt Förster Bernd Niederer. „In den geschwächten Bäumen nisten sich schädliche Pilze oder Buchenborkenkäfer ein. Manche Buchen leiden unter Sonnenbrand, andere bekommen Buchenkrebs. Äste oder Kronenteile können absterben, im schlimmsten Fall kommt es dazu, dass der Baum schlichtweg verdurstet.“

Entgegen der Vermutung sei auch im April und Mai bislang zu wenig Niederschlag gefallen. Daher gehe man im Forstamt nicht von einer Entspannung der Lage aus. „Besonders markante Schäden sind in Sinsheim sowie an der nördlichen Bergstraße zu verzeichnen. Zu erkennen sind die geschädigten Buchen an unvollständigem oder fehlendem Blattwerk, die Rinde ist trocken und platzt ab, Äste und Kronenteile bis hin zu ganzen Baumkronen welken und sterben ab“, sagt der Leiter des Kreisforstamtes, Manfred Robens. Im ersten Quartal 2021 haben die Buchen-Schadholzmengen in Baden-Württemberg mit über 170 000 Kubikmetern bereits zwei Drittel des Niveaus aus dem Jahr 2020 erreicht.

„Das Holz der Buche verliert durch die Trockenheit an Elastizität. Äste können plötzlich abbrechen und herabfallen, auch bei Windstille. Deshalb ist in betroffenen Waldbeständen erhöhte Aufmerksamkeit angeraten“, sagt Förster Niederer.

AdUnit urban-intext2

Geschädigte Bäume würden überwiegend entlang von Wegen oder Erholungseinrichtungen zum Schutz der Wanderer und Spaziergänger gefällt. Wo sinnvoll, blieben abgestorbene Buchen als ökologisch wertvolles Totholz im Wald. „Entlang von Straßen versuchen wir, die abgestorbenen Buchen zügig zu entfernen. Im Extremfall müssen einzelne Wege oder Waldteile zeitweise abgesperrt werden. Dafür bitten wir um Verständnis“. her