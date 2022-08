Badeverbot am Germersheimer See

Germersheim. Das Schwimmen im Baggersee Germersheimer See ist bis auf Weiteres verboten. Grund dafür ist eine Überschreitung der Grenzwerte von Colibakterien und Enterokokken, gab die Kreisverwaltung Germersheim am Freitag bekannt. Die Analyse einer Gewässerprobe durch das Landesuntersuchungsamt hat 34660 KBE/100 ml (koloniebildende Einheiten) ergeben. Der Grenzwert liegt bei 1800 KBE/100 ml. Der maßgebliche Schwellenwert an Enterokokken (700 KBE/100 ml) wurde mit 5035 KBE/100 ml ebenfalls überschritten.

Eine erneute Entnahme einer zweiten Probe und die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgt am kommenden Montag durch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

