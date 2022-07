Badesee Schlicht in Neuhofen

Der kleine Badesee Schlicht ist ein beliebtes Naherholungsziel in der Nähe von Ludwigshafen. Das klare Wasser des Sees bietet eine willkommene Erfrischung an warmen Tagen. Auf der großen Liegewiese kann man sich sonnen. In der Nähe befindet sich ein Beachvolleyballfeld sowie Toiletten. Zukünftig soll es einen barrierefreien Zugang geben. Der Kiosk am Badesee ist Café, Biergarten und Beachbar zugleich. Bei Aussicht auf den See kann man es sich bei vegetarischen oder veganen Gerichten jenseits der obligatorischen Pommes richtig gut gehen lassen.

Fakten: Tiefe: 24 m, Fläche: 20 ha

Preise: See kostet keinen Eintritt, Parkplätze gegen Gebühr

Web: schlicht-neuhofen.de