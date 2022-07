Badesee Bensheim

Der Naturbadesee mit seinem 300 Meter langen Sandstrand und großer Liegewiese ist in den Sommermonaten ein Anziehungspunkt für Badefreunde aus der näheren und weiteren Umgebung. Ein sogenannter Tiefenbelüfter reichert das Wasser im See mit Sauerstoff an. Ein Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld, ausreichend Schattenplätze und ein Kiosk runden das Angebot ab.

Fakten: Tiefe: 17 m, Fläche: 7 ha

Preise: Erwachsene 4 €, Kinder und Jugendliche 2,50 €. Unter vier Jahren ist der Eintritt frei.

Öffnungszeiten: Mai und Sept. 8 - 20 Uhr, Juni bis August 8 - 21 Uhr

Web: www.basinus-bad.de

Adresse: Berliner Ring 110, 64625 Bensheim