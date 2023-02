Baden-Württemberg fördert Landbau-Projekte mit 100,4 Millionen Euro

Stuttgart. Für Bauprojekte im ländlichen Raum stehen über ein spezielles Förderprogramm in diesem Jahr 100,4 Millionen Euro bereit. Unterstützt werden 1392 Projekte über ganz Baden-Württemberg verteilt, wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), das seit 1995 in ähnlicher Form existiert, fördert den Bau von Wohnungen und Gewerbeflächen auf ungenutztem ländlichem Gebiet. Die angestoßenen Investitionen betragen in diesem Jahr angeblich insgesamt 864,7 Millionen Euro.

Im "gewerblichen Bereich" würden "Neubauten nur noch dann gefördert, wenn sie mit Holz oder einem vergleichbaren CO2-speichernden Baustoff errichtet werden", erklärte Minister Peter Hauk (CDU). Insgesamt seien so 40 Prozent der Projekte in diesem Jahr unter dem Kriterium CO2-Speicherung gefördert worden.