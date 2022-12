B45 bei Sinsheim nach zwei Verkehrsunfällen voll gesperrt - Strecke wieder frei

B45/Sinsheim. Die B45 ist zwischen Sinsheim und Hoffenheim am Mittwoch wegen zwei Verkehrsunfällen für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei soll zunächst ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert haben. In dem darauffolgenden Stau kam es anschließend zu einem Auffahrunfall am Stauanfang. Die genaue Unfallursache beider Unfälle ist derzeit noch unklar. Über die Verletzungen der Unfallbeteiligten und die Höhe des Sachschadens liegen auch noch keine näheren Informationen vor. Der Streckenabschnitt ist mittlerweile wieder freigegeben.

