Speyer. Die B39 ist aktuell halbseitig in Richtung Speyer aufgrund eines brennenden Lastwagens gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, geriet das mit mehreren Heuballen beladene Fahrzeug gegen 16.40 aus bislang unbekannten Gründen in Flammen. Der 37-jährige Fahrer war aus Neustadt an der Weinstraße kommend in Richtung Speyer unterwegs gewesen und konnte im Abfahrtsbereich Hanhofen-Ost unverletzt anhalten. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind vor Ort.

