B39: Fahrzeug überschlägt sich - Auffahrt gesperrt

Hockenheim. Auf der B39 bei Hockenheim-Talhaus in Richtung Karlsruhe ist es am Morgen zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich, als sie von der Talhausstraße kommend die Auffahrt zur B39 nehmen wollte. Vermutlich sei sie infolge der regennassen Straße von der Fahrbahn abgekommen heißt es in der Meldung. Verletzungen sind bisher laut Polizei nicht bekannt. Die Auffahrt B39 von Talhaus kommend in Richtung Karlsruhe wird gesperrt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

AdUnit urban-intext1