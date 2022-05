B36 zwischen Schwetzingen und Mannheim teilweise gesperrt

Schwetzingen/Mannheim. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der B36 zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau beginnen am Montag, 16. Mai. Bis voraussichtlich Oktober kommt es streckenweise zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen, teilt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Freitag mit. Im ersten Bauabschnitt bis voraussichtlich Freitag, 20. Mai, wird die Sanierung des Verflechtungsstreifens zwischen den Anschlussstellen Brühl-Rohrhof und Mannheim-Rheinau Süd/Hafen 2 in Fahrtrichtung Mannheim durchgeführt. Währenddessen ist die Auffahrt der B 36 im Bereich der Anschlussstelle Brühl-Rohrhof in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt.

Umleitung eingerichtet

Ab vorausslichtlich Dienstag wird auch die Abfahrt Mannheim Rheinau Süd gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Mannheim-Rheinau umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim fährt an der Baustelle vorbei.

Der zweite Bauabschnitt beginnt laut Regierungspräsidium in der darauffolgenden Woche ab Montag, 23. Mai. Dann werden die Anschlussstellen Mannheim-Rheinau Nord sowie Brühl-Rohrhof erneuert. Hierfür werden Mittelstreifenüberfahrten eingerichtet. Im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau Süd werden zwei provisorische Überfahrten eingerichtet.

Darauf folgt dann zunächst die Fahrbahnerneuerung in Richtung Mannheim, danach geht es in Richtung Schwetzingen weiter. Im Oktober sollen die Arbeiten vollendet sein, es kann jedoch witterungsbedingt zu Verspätungen kommen. Über den weiteren Ablauf will das RP informieren.

Insgesamt kosten die Maßnahmen rund 4,4 Millionen Euro. Diese werden vom Bund getragen.