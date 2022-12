Germersheim. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte ist die B 9 voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall in Fahrtrichtung Speyer mehrere Fahrzeuge beteiligt. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle Germersheim-Süd eingerichtet. Näheres ist nicht bekannt.

