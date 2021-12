B45/Zuzenhausen. Aufgrund eines Zimmerbrandes und den damit verbundenen Löscharbeiten ist derzeit die B 45 in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich das Feuer am späten Sonntagnachmittag in der Meckesheimer Straße aus bislang unbekannter Ursache.

