B 39 nachts gesperrt - Verkehr aus Baden in die Pfalz betroffen

Speyer. Über die B 39 bei Speyer soll demnächst eine Fuß- und Radverkehrsbrücke führen. Wenige hundert Meter hinter der Salierbrücke in Fahrtrichtung Pfalz kommt es deshalb in der Nacht auf Samstag, 25. Juni, zu einer nächtlichen Vollsperrung – von circa 22 Uhr bis 5 Uhr. Laufen die Bauarbeiten planmäßig, genügt diese Sperrung. Andernfalls erfolgt in der Nacht zum Sonntag, 26. Juni, eine weitere Vollsperrung.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg wird an der Anschlussstelle SP-Süd ausgeleitet, über die Landauer Straße, Paul-Egell-Straße, Lindenstraße und Karl-Leiling-Allee geführt und an der Anschlussstelle SP-Zentrum wieder zurück auf die B39 geleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 wird an der Anschlussstelle SP-Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle SP-Süd wieder zurück auf die B39 geleitet.