B 38 wird voll gesperrt

Weinheim. In den kommenden Tagen geht der dreistreifige Ausbau der B 38 bei Weinheim in die nächste Bauphase. Deswegen muss die Bundesstraße in der Nacht von Freitag, 11. März, auf Samstag, 12. März, von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe baut die Westtangente bei Weinheim zwischen dem Knoten B 38/Westtangente/Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel dreistreifig aus. Die Gesamtkosten betragen rund 11,9 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Ausbau der B 38 geht weiter, hier die Weschnitzbrücke. © RP Karlsruhe

Das Projekt ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Seit September wird im dritten und letzten Bauabschnitt der Erd- und Straßenbau ausgeführt. Der Abschnitt ist in fünf Bauphasen aufgeteilt. Der Ausbau soll Ende Juli abgeschlossen werden.

Neue Verkehrsführung

Mit dem Abschluss der Bauphase 3, der Erneuerung des Fahrbahnaufbaus in der Fahrbahnmitte, steht nun die Umlegung der Verkehrsführung für die Bauphase 4 an. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften ist eine Vollsperrung notwendig. Die Umleitung des Verkehrs verläuft während der Vollsperrung über die Westtangente und die B 3. In der Bauphase 4 wird die Ostseite (Seite zur Stadt Weinheim) verbreitert und der Fahrbahnaufbau grundhaft erneuert. Die Baustelle erstreckt sich auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometer zwischen der Kreuzung B 38/Viernheimer Straße/Westtangente und dem Anschluss B 38/K 4229/Im Tiefgewann. In Bauphase 5 wird an einem Wochenende unter Vollsperrung die Asphaltdeckschicht eingebaut und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.