Römerberg. Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zu Samstag eine Autoscheibe mit einer Wodkaflasche eingeworfen. Der Wagen parkte in der Friedensstraße in Römerberg-Mechtersheim, teilte die Polizei mit. Die hintere Scheibe der Fahrerseite war eingeschlagen und der Wodka lag noch im Innenraum. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge können unter der Rufnummer 06232/137-0 abgebeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1