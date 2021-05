Viernheim. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Viernheim sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Verletzten wurden am Dienstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwochmorgen mitteilte. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um die Fahrer der Wagen. Die Schwere der Verletzungen und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

