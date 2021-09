Plankstadt. Zwei Autos sind bei einem Unfall am Dienstamorgen bei Plankstadt in die Leitplanken der B535 geprallt. Dabei hat sich nach Angaben der Polizei ein 47-Jähriger verletzt. Bei dem Unfall gegen 7.10 Uhr in Fahrrichtung Heidelberg hatte sich wegen einer Vorfahrsmissachtung eine seitliche Kollision beider Fahrzeuge ereignet. Beide Fahrer kamen mit ihren Autos von der Fahrbahn ab und wurden in die Leitplanken abgewiesen. Während der 29-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer unverletzt blieben, wurde der 47-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der B535 bei Plankstadt 10 Bilder Mehr erfahren

Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war für die Arbeiten an der Unfallstelle etwa eine Stunde voll- und danach teilweise gesperrt. Gegen 9.10 Uhr war der Streckenabschnitt wieder frei befahrbar. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Plankstadt und Eppelheim im Einsatz.

Info: Entgegen einer ersten Meldung der Polizei waren lediglich zwei statt drei Fahrzeuge in den Unfall involviert. Die Behörde korrigierte ihre Angaben.