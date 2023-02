Autorin Cornelia Funke bekommt Karl Kübel Preis

Bensheim. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke bekommt den mit 25 000 Euro dotierten Karl Kübel Preis. Die im südhessischen Bensheim ansässige Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie will nach eigenen Angaben vom Dienstag damit Funkes vielfältiges Engagement in der Kinder- und Familienförderung würdigen. Der Preis soll am 29. September in Bensheim überreicht werden. Mit ihrem beruflichen Wirken greife die Autorin die Lebens- und Fantasiewelten von Kindern und Familien auf und trage dazu bei, dass Generationen durch gemeinsames Lesen in Verbindung blieben, hieß es zur Begründung.

"Für mich zeigt sich Fortschritt nur darin, wie sehr wir unsere Kinder wertschätzen und Eltern helfen, ihnen die Erfahrung eines sicheren und warmen Zuhauses zu schenken. Wir alle wissen, dass das in dieser Welt keine leichte Aufgabe ist", sagte Funke.

Die nach ihrem Gründer, dem Unternehmer Karl Kübel (1909-2006), benannte Stiftung unterstützt weltweit soziale Projekte. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der Sänger Peter Maffay, der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp und Königin Silvia von Schweden. Im vergangenen Jahr war Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ausgezeichnet worden.