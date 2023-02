Autorennen in Heidelberg endet in Polizeikontrolle

Heidelberg. Ein Mercedes-Fahrer und ein Chrysler-Fahrer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Polizeibeamten in Heidelberg kontrolliert worden, als sie ein Autorennen veranstalten wollten. Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gegen 23.30 Uhr auf der Speyererstraße, als sich unmittelbar vor ihnen zwei Fahrzeugführer an der Rotlicht anzeigenden Ampel dazu entschlossen, ein "Rennen" durch Heidelberg zu führen. Der Mercedes-Fahrer und der Chrysler-Fahrer ließen hierfür zunächst die Motoren aufheulen, um im Anschluss, beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht mit starker Beschleunigung, loszufahren. Das Rennen endete letztendlich im Diebsweg, wo die Beamten den Mercedes-Fahrer einer Kontrolle unterziehen konnten. Der Fahrer des Chryslers stoppte nicht und konnte sich der Kontrolle entziehen. Der 22-jährige Fahrer des hochmotorisierten Mercedes musste die polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen lassen und trat im Anschluss seinen Heimweg ohne Führerschein und ohne seinen Pkw an.

Zeugen, die eventuell durch das Fahrverhalten der beiden Verkehrsteilnehmer genötigt wurden oder sachdienliche Hinweise zu dem Kraftfahrzeugrennen bzw. zu dem Chrysler-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/18570 in Verbindung zu setzen.