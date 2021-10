Neustadt/Weinstraße. Bei einem Unfall in Neustadt/Weinstraße sind zwei Männer teils schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer habe am Montag das Radio bedient und sei dadurch abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit. Er fuhr demnach auf das Auto eines 44-Jährigen auf, der verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war. Durch den Aufprall erlitten die Fahrer teils schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Ihre Wagen waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

