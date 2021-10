Autopannenhelfer auf der A65 erweist sich als ein per Haftbefehl gesuchter Mann

A65/Neustadt-Süd. Bei einer Autopanne auf der A65 in Richtung Ludwigshafen Höhe Neustadt-Süd hat ein Mann geholfen, der von der Polizei per Haftbefehl gesucht worden ist. Wie die Polizei mitteilte, stellten die aufgrund des Pannenfahrzeugs hinzugerufenen Beamten am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, dies im Rahmen einer Personenüberprüfung fest. Der Mann, ein Bekannter des liegen gebliebenen Fahrers, konnte anschließend den geforderten Geldbetrag bezahlen und damit einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt verhindern.

