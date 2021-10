Autonomes Fahren wird auf der Kuckuckbähnel in der Pfalz erprobt

Elmstein. Auf der Kuckuckbähnel in der Pfalz zwischen Lambrecht und Elmstein sollen künftig Forschungsfahrten für autonom fahrende Schienenfahrzeuge stattfinden. Zusammen im Beisein des rheinland-pfälzischen Ministers für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Alexander Schweitzer, und Werner Schreiner vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie Verbandsdirektor Michael Heilmann, Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd, stellte das Stuttgarter Unternehmen Thales, die die Testfahrten durchführen, am Montag in Elmstein dazu die neuesten Erkenntnisse zur Forschung vor, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Schreiner, Mitinitiator der Museumsbahn Kuckucksbähnel, hob den Zugbetrieb „in seiner einfachsten Art“ auf der 13 Kilometer langen eingleisigen Strecke hervor, was vom Vorteil für die Probefahrten sei. Sobald ein Zug in die Strecke, die in der Regel nur an Wochenenden und Feiertagen betrieblich genutzt wird, einfahre, dürfe kein weiterer Zug folgen, erklärte Schreiner und sagte weiter: „Das heißt, es ist sichergestellt, dass immer nur ein Zug auf der Strecke ist. Somit können die Testfahrten sehr flexibel stattfinden. Dieses Betriebsverfahren und die Einfachheit der Durchführung von Testfahrten dürfte einmalig in Deutschland sein.“

Zurzeit wird als neue Technologie zur Sicherstellung der genauen Positionsbestimmung eines Schienenfahrzeuges das sogenannte APS (Advanced Positioning System) erprobt, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Elmsteiner Tal wurde insbesondere auch aufgrund der geographischen Verhältnisse für die Digitalisierungsversuche ausgewählt. Die Testfahrten werden mit dem Thales-eigenen Testfahrzeug „Lucy“ durchgeführt, welche ideale Voraussetzungen als Testplattform bieten soll.

Die Digitalisierung von Bahnstrecken soll dazu dienen, künftig ohne Signaltechnik und langfristig ohne aktiv handelnden Lokführer fahren zu können. Minister Schweitzer unterstrich die Bedeutung von Digitalisierungsprojekten für den ÖPNV. „Das Thema autonomes Fahren ist sicherlich eines der spannenden Themen für die Zukunft. Ich freue mich, dass das fahrende Zukunftslab heute hier in der Pfalz Station macht.“

