Automat gesprengt

Sinsheim-Reihen. Mit mehr als 20 Streifenwagenbesatzungen hat die Polizei nach flüchtigen Tätern gefahndet, die am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Wiesenstraße in Sinsheim-Reihen gesprengt haben. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Täter nach der Sprengung gegen 2.15 Uhr, in einem dunklen Mercedes in Richtung Autobahn geflohen sein. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die Spurensicherung am Tatort durch.

Der Geldautomat wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. Auch der Innenraum der Bank wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 150 000 Euro. Davon entfielen rund 70 000 Euro auf den Diebstahlsschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/174 44 44 oder Tel. 07261/690-0 zu melden. dir/pol

