Autokorso und Pyro: 650 italienische Fußballfans feiern am Mannheimer Wasserturm

Rhein-Neckar-Kreis. Etwa 650 Fans haben nach dem Sieg der Italiener im EM-Halbfinale gegen Spanien am Mannheimer Wasserturm den Erfolg ihrer Mannschaft gefeiert. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich kurz nach dem Spielende gegen 23.45 Uhr bereits rund 400 Personen am Plankenkopf und auf dem Friedrichsring. Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, wurde die Fahrbahn zwischen Planken und Wasserturmanlage vorübergehend gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Lokales Italienische Fans in Schwetzingen feiern den EM-Finaleinzug 00:45 Mehr erfahren Fußball Italienische Fans feiern den Einzug ins EM-Finale am Wasserturm Mannheim 14 Bilder Mehr erfahren

Im weiteren Verlauf der Nacht kamen zunehmend mehr Personen im Bereich um den Wasserturm zusammen um den Finaleinzug der italienischen Nationalmannschaft zu feiern. Dabei kam es vereinzelt auch zum Zünden und Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Währenddessen fuhr ein Autokorso von rund 50 Fahrzeugen durch die Mannheimer Innenstadt. Ab 0.30 Uhr verließen immer mehr Feiernde den Wasserturm, bis kurz vor ein Uhr noch 70 Personen verblieben. Diese wurden durch Polizeikräfte daraufhin aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen, sodass wenig später, nachdem sich auch der Autokorso aufgelöst hatte, wieder Ruhe in der Mannheimer Innenstadt eingekehrt war.

Feiern auch in anderen Teilen des Rhein-Neckar-Kreises

Auch in anderen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis wurde der Sieg Italiens gefeiert: In Sinsheim feierten in der Hauptstraße bis zu 40 Fans, während auch hier ein Autokorso durch die Stadt fuhr. Die Hauptstraße musste kurzzeitig gesperrt werden, da die Fahrzeuge auf der Fahrbahn stehenblieben um gemeinsam mit den Fans zu feiern.

Darüber hinaus fuhren in Eberbach und Sandhausen Autokorsos mit jeweils 30 Fahrzeugen und in Schwetzingen mit 20 Fahrzeugen. Auch hier kehrte gegen ein Uhr wieder Ruhe ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2