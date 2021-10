Autokorso blockiert A650 bei Ludwigshafen - Polizei sucht Zeugen

A650/Höhe Ludwigshafen. Ein Autokorso hat am Samstagnachmittag auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim im Bereich Bruchwiesenstraße alle drei Spuren blockiert. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 14.45 Uhr, dass andere Autofahrer in diesem Bereich weder überholen, noch die Spur wechseln konnten. Mehrere Polizeistreifen stoppten und kontrollierten die Teilnehmer des Autokorsos in Birkenheide. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um Gäste einer Hochzeitsgesellschaft handelte. Die verantwortlichen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, oder durch das Fahrverhalten der Hochzeitsteilnehmer behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 06237/9330 bei der Polizei zu melden.