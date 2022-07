Autofreien Sonntag auf der Weinstraße gibt es nicht mehr

Rhein-Neckar. Es war seit Monaten zu erahnen, aber jetzt ist es offiziell. Einen Erlebnistag Deutsche Weinstraße wird es nicht mehr geben. Jeweils am letzten Wochenende im August war die mehr als 80 Kilometer lange Strecke zwischen Bockenheim im Norden und dem Weintor in Schweigen im Süden für Fahrräder, Inliner und Spaziergänger frei befahrbar. Seit 1985 standen die Menschen in der Rhein-NEckar-Region auf dieses Angebot. Weit mehr als 200.000 Menschen waren in den Rekordjahren unterwegs. Seit Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, ist klar, dass das Konzept aus Sicht der Landkreise und Kommunen entlang der Trasse nicht mehr tragbar ist. Die Gründe erklären die Beteiligten zur Stunde in einer Pressekonferenz in Landau. (wid aktualisiert)

