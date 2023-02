Autofahrerin weicht Katze aus und verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Edenkoben. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ist am Freitagvormittag einer Katze ausgewichen und hat einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben verletzte sich die Frau bei dem Unfall in der Nonnenstraße in Edenkoben leicht an der Schulter. Nach dem Ausweichmanöver verlor die 42-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte zwei parkende Autos nicht unerheblich. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Verursacherfahrzeug sowie eines der parkenden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.